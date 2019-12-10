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10.12.2019

Yolculara küsen otobüs şoförü bakın ne yaptı! Ankara'da ilginç olay

Ankara Etimesgut'ta özel halk otobüsü şoförü durakta bekleyen yolcuları almak isteyince otobüsün içinde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Tartışma sonucu otobüsün içindeki yolculara küsen özel halk otobüsü şoförü, "Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum, polis çağırın.'' diyerek kontak kapattı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde özel bir halk otobüsünün şoförü durakta bekleyen yolcuları almak isteyince otobüsteki vatandaşlar içerisinin dolu olduğunu ve durakta bekleyen yolcuların nereye sığacaklarını belirterek tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma sonucunda şoför, "Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum, polis çağırın. Aşağıdaki yolcuları hiç düşünmüyorsunuz" diyerek otobüsü dakikalarca bekletti.

Yolcular, işe geç kaldıklarını belirterek otobüsü hareket ettirmesi için uzun süre şoförü ikna etmeye uğraştı. Sonunda ikna olan şoför otobüsü hareket ettirdi.

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