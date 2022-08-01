01 Ağustos 2022, Pazartesi
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Yolcu otobüsü alev alev yandı! Araç alevlere teslim oldu, 40 yolcu tahliye edildi
İnegöl'den istanbul'a giden yolcu otobüsünün motoru yanmaya başladı, alevler kısa sürede aracı sardı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu, 40 yolcu araçtan tahliye edildi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü. Otobüs, hurdaya dönerken, yolcular da başka araçla yola devam etti.