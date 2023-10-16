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Yolcu dolu İETT otobüsüne taşlı saldırı

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Giriş: 16.10.2023 13:22
Esenyurt’ta bir grup, yol verme nedeniyle tartıştıkları İETT şoförüne saldırdı. İçerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün araçla önünü kesen şahıslar otobüse taş fırlattı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı.
Yolcu dolu İETT otobüsüne taşlı saldırı
Yolcu dolu İETT otobüsüne taşlı saldırı
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