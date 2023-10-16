16 Ekim 2023, Pazartesi
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Yolcu dolu İETT otobüsüne taşlı saldırı
Esenyurt’ta bir grup, yol verme nedeniyle tartıştıkları İETT şoförüne saldırdı. İçerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün araçla önünü kesen şahıslar otobüse taş fırlattı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonunu kamerasına yansıdı.