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Yolcu almayan taksileri böyle görüntüledi

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Giriş: 03.04.2022 13:46
İstanbul Fatih'te bir vatandaş, boş olmasına rağmen kendisini almayan taksileri görüntüledi. Müşteri olarak binmek istediği boş taksileri cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, ''Niye almıyorsunuz beni? Sadece turistler için çalışıyor bu taksiler'' dedi. Taksicilerden bazıları görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
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