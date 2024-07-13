13 Temmuz 2024, Cumartesi
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Yola kaçan basket topu, genç kuryeye kaza yaptırdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki motosikletin yol kenarındaki basketbol sahasından yola fırlayan topa çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı. Kaza yapan motosikletle aynı istikamette seyir halindeki diğer motosikletin sürücüsü, topun kendi önüne geldiğini, düşmemek için tekme attığı topun diğer motosikletin devrilmesine neden olduğunu söyledi.