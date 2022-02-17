17 Şubat 2022, Perşembe
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Yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti
İstanbul'da her gün yaşanan İETT otobüs kazasına bugün bir yenisi daha eklendi. Sarıyer'de ayağı takılınca yola düşen kadının bacakları İETT otobüsünün altında kaldı.