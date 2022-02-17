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Yola düşen kadının üzerinden İETT otobüsü geçti

DHA
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Giriş: 17.02.2022 14:25
İstanbul'da her gün yaşanan İETT otobüs kazasına bugün bir yenisi daha eklendi. Sarıyer'de ayağı takılınca yola düşen kadının bacakları İETT otobüsünün altında kaldı.
İETT otobüsü kadının üzerinden geçti
İETT otobüsü kadının üzerinden geçti
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