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Yola dökülen yağ can alıyordu!

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Giriş: 26.03.2024 09:22
İzmir'de yola dökülen yağ nedeniyle kayan bir motosiklet önündeki araca çarptı. Kazada motor sürücüsü şans eseri yara almazken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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