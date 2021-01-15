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Yola çıkacaklar dikkat! Kısıtlama öncesi İstanbul trafiği kilitlendi A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 15.01.2021 18:46
Güncelleme:15.01.2021 18:47
Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 56 saatilik hafta sonu kısıtlaması saat 21 itibariyle başlayacak ve pazartesi sabah saat 05'e kadar sürecek. Kısıtlamaya saatler kala İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı. Ergen, iş çıkış saatinin de olması nedeniyle trafik yoğunluğunu yüzde 63 seviyelerinde olduğunu söyledi. İşte İstanbul trafiğindeki son durum...

İstanbul'da cuma aşamı sokak kısıtlamasına saatler kala işten çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

YÜZDE 60'IN ÜZERİNE ÇIKTI
Cevizlibağ'da mesai bitiminde trafik ve insan yoğunluğu kameraya yansırken, İBB'nin uygulaması üzerinden trafik yüzde 60'ın üzerine çıktı.

İstanbul'da, haftanın son gününde mesaiyi bitiren vatandaşlar evlerine gitmek için yola koyuldu. İşten çıkan vatandaşlar trafikte ve toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Cevizlibağ'da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.

İŞTE İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM;

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