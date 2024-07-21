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Yola aniden çıkan otomobil motosikletliye çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı

Yola aniden çıkan otomobil motosikletliye çarptı! O anlar araç kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 01:16
Ankara’da 20 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında kaza meydana geldi. 13 Eylül Caddesi üzerinde Ömer Öztürk’ün idaresinde olan 34 EUH 601 plakalı motosiklet, Kayın Sokak'tan Ziya Gökalp Caddesi'ne çıkan Mahmut Kaçar idaresindeki 06 FP 2187 plakalı otomobil ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
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