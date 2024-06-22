22 Haziran 2024, Cumartesi
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Yol vermemek için kavgaya tutuştular! O anlar vatandaş kamerasına yansıdı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki taraf arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde diğer sürücüler de iki tarafı ayırmaya çalıştı. Kavga nedeniyle trafik bir süre durdu. Kavgada bir polis memuru biber gazı ile vatandaşları ayırmaya çalıştığı görülüyor. Tarafların kavgası polisin müdahalesi ile büyümeden sonlandırıldı.