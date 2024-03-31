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Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu

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Giriş: 31.03.2024 17:02
Güncelleme:31.03.2024 17:02
Bolu’da yol verme meselesi sebebiyle çıkan tartışmada yumruklar havada uçuştu. Kadınların da dahil olduğu kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.
Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu
Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu
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