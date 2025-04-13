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Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü!

Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.04.2025 01:14
Olay saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa Mahmutesatbey Caddesinde meydana geldi. Sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada başına bastonla vurulan Bilal K. yaralandı. Birbirlerine saldıran taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Kavga, olay yerine ihbarla gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavga sonucu başından yaralanan Bilal K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü!
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