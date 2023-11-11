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Yol verme tartışması caddeyi boks ringine çevirdi... O anlar kameraya böyle yansıdı

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Giriş: 11.11.2023 14:17
Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen iki sürücü yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışmaya başladı. Tarafların sözlü tartışması büyüyünce araç sürücüleri otomobillerinden inerek bir anda kavgaya tutuştu. Yumrukların uçuştuğu, caddenin boks ringine döndüğü kavgayı çevredekiler güçlükle ayırırken, o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.
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