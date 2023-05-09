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Yol verme kavgasında akılalmaz olay! Aracı üzerine sürdü! Yer: Bayrampaşa

DHA
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Giriş: 09.05.2023 16:28
İstanbul Bayrampaşa'da yol verme tartışması nedeniyle bir kişi aracını tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, 2 kişinin yaralandığı olayın ardından polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.
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