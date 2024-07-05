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Yol trafiğe kapandı! Islak yolda kontrolden çıkan tır köprü ve direğe çarptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 18:37
İstanbul Beylikdüzü'nde ıslak yolda kayan tır, önce köprünün ayağına, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yol trafiğe kapandı.
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