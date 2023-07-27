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Yol tartışmasında otobüsün önünü kesip camları kırdı

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Giriş: 27.07.2023 16:48
Esenyurt’ta bir sürücü, yol verme tartışmasının ardından İETT otobüsüne saldırdı. Seyir halindeki otobüsün önünü kesen öfkeli adam, şoföre hakaret ve tehditler savururken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yol tartışmasında otobüsün önünü kesip camları kırdı
Yol tartışmasında otobüsün önünü kesip camları kırdı
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