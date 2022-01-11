11 Ocak 2022, Salı
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Yol kenarında oynayan köpeği ezdi! Dehşet anı kamerada
İstanbul Başakşehir'de, bir kişi yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı. Site sakinleri yaklaşık 7 aydır besledikleri köpeği sitenin önünde yerde ölü buldu. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen site sakinleri görüntülerde köpeği ciple ezen şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.