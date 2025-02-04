Yol kenarında karaca yavrusu görüldü!

Bartın-Karabük yolunda aracıyla seyreden aile, yol kenarındaki ormanlık alanda karaca gördü. Araçları görünce panik olan karaca yavrusu, koşarak ormanlık alana girdi. İlk kez bu kadar yakından karaca gördükleri ��ğrenilen çocuklar ise büyük heyecan yaşadı. Ormanlık alana kaçan karaca yavrusu hemen gözden kayboldu.

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