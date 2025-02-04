05 Şubat 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yol kenarında karaca yavrusu görüldü!
Bartın-Karabük yolunda aracıyla seyreden aile, yol kenarındaki ormanlık alanda karaca gördü. Araçları görünce panik olan karaca yavrusu, koşarak ormanlık alana girdi. İlk kez bu kadar yakından karaca gördükleri ��ğrenilen çocuklar ise büyük heyecan yaşadı. Ormanlık alana kaçan karaca yavrusu hemen gözden kayboldu.