Yol kenarında kadın arkadaşını öldürüp kendini vurmuştu: Şüpheli taburcu edilip tutuklandı
Yol kenarında kadın arkadaşını öldürüp kendini vurmuştu: Şüpheli taburcu edilip tutuklandı

Giriş: 06.09.2025 13:51
Mersin’in Anamur ilçesinde kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Evli olduğu öğrenilen N.Ş. (40), yol kenarında tartıştığı kadın arkadaşı Songül P.’yi (38) tüfekle vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan şüpheli, 24 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşet anları çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
