Yol kenarına atılan çöpleri bakın ne yaptı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yol kenarına atılan çöplerden rahatsız olarak, duyarsızlığa karşı ders vermek isteyen mahalle muhtarı, ilginç bir yönteme başvurdu. Çevreye atılan çöplerin toplanarak üzerine, ‘Doğaya attığınız çöpleri bir sonraki gelişinizde burada bulabilirsiniz’ yazısının yazıldığı standı görenler dönüp bir daha bakıyor.