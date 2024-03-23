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Yol kenarına atılan çöpleri bakın ne yaptı

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Giriş: 23.03.2024 15:05
Sakarya’nın Hendek ilçesinde yol kenarına atılan çöplerden rahatsız olarak, duyarsızlığa karşı ders vermek isteyen mahalle muhtarı, ilginç bir yönteme başvurdu. Çevreye atılan çöplerin toplanarak üzerine, ‘Doğaya attığınız çöpleri bir sonraki gelişinizde burada bulabilirsiniz’ yazısının yazıldığı standı görenler dönüp bir daha bakıyor.
Yol kenarına atılan çöpleri bakın ne yaptı
Yol kenarına atılan çöpleri bakın ne yaptı
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