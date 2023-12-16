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Yol göle döndü, İETT otobüsün içi bile su ile doldu

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Giriş: 16.12.2023 16:40
İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi. Yolda ilerleyen bir İETT otobüsünün içine de su girdi. Yolcular basamak ve koltuk kenarlarına çıkarak ıslanmaktan kaçmaya çalıştı.
İETT otobüsün içi su ile doldu
İETT otobüsün içi su ile doldu
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