27 Ekim 2024, Pazar
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Yol çalışmasında doğalgaz borusu delindi ekiplerin erken müdahalesi faciayı önledi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yol çalışması sırasında kepçe tarafından darbe gören doğalgaz borusu delindi, ekiplerin erken müdahalesiyle muhtemel facianın önüne geçildi.