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Yol çalışması çileye döndü

Yol çalışması çileye döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 11:45
Megakentte trafik yoğunluğu var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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