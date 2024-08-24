24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Yokuştan kayan vinç camii avlusuna uçtu: O anlar kamerada
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde freni boşalan vinç, bir otomobile çarptıktan sonra camii avlusuna uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Film sahnelerini aratmayan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yokuşta hızlanan vincin duramayarak bir otomobile çarptığı daha sonra ise yolun karşısındaki caminin avlusuna uçtuğu görüldü.