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Yokuştan kayan vinç camii avlusuna uçtu: O anlar kamerada

Yokuştan kayan vinç camii avlusuna uçtu: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 20:44
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde freni boşalan vinç, bir otomobile çarptıktan sonra camii avlusuna uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Film sahnelerini aratmayan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yokuşta hızlanan vincin duramayarak bir otomobile çarptığı daha sonra ise yolun karşısındaki caminin avlusuna uçtuğu görüldü.
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Yokuştan kayan vinç camii avlusuna uçtu!
Yokuştan kayan vinç camii avlusuna uçtu!
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