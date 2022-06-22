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Yokuş aşağı kayan yolcu dolu İETT felaketi es geçti! Camdan içeriye dal parçaları girdi: 1 yaralı

İHA
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Giriş: 22.06.2022 10:36
Güncelleme:22.06.2022 10:37
İstanbul'da içi yolcu dolu İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kaldırıma çıktı. Ağaçlara ve demir dubalara çarpan otobüse bir de dal girdi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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