Yokuş aşağı kayan yolcu dolu İETT felaketi es geçti! Camdan içeriye dal parçaları girdi: 1 yaralı

İstanbul'da içi yolcu dolu İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kaldırıma çıktı. Ağaçlara ve demir dubalara çarpan otobüse bir de dal girdi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.