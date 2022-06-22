22 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yokuş aşağı kayan yolcu dolu İETT felaketi es geçti! Camdan içeriye dal parçaları girdi: 1 yaralı
İstanbul'da içi yolcu dolu İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kaldırıma çıktı. Ağaçlara ve demir dubalara çarpan otobüse bir de dal girdi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.