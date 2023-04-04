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YÖK’ten öğrencilere verilen burslara zam! Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı

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Giriş: 04.04.2023 14:23
Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı. 100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi. Lisans Destek Bursu 1000 TL’den 1875 TL’ye çıkarıldı.
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