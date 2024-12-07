Yok olma riskiyle karşı karşıyaydı! Tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Şenlik köyünde bulunan Deli Musa Camii, zamanla ilgisizlik sebebi ile yıkılmaya yüz tutmuştu. Yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan tarihi Deli Musa Camii, köylülerin girişimleri neticesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 2000 yılında devredildi. Minber, kubbe, tavan ve asma katındaki ahşap el işçiliği ile dikkat çeken camide, 2022 yılında gündeme getirildi ardından restorasyon çalışması başlatıldı. Yıkılma riski bulunan tarihi caminin, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yüklenici firma tarafından Aralık 2022 yılında imzalanan sözleşme ile restorasyon çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından tarihi cami yeniden ibadete açıldı. Tarihi caminin tavan bölümü yeniden yapılarak, taş duvarlar da onarıldı. Ayrıca tavanda bulunan Ayetel Kürsi ayetinin yazdığı motifler ile süslemeler eski haline getirildi.

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