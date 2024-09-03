04 Eylül 2024, Çarşamba
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Yok böyle halay: 1058 kişi aynı anda halay çekti
Sivas kongresinin 105. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi kent meydanında bir araya gelen bin 58 kişi dünyanın en büyük horon halkalarından birini oluşturup çalan davul zurna sesi eşliğinde dakikalarca halay çekti. Bin 58 kişinin organizesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerince sağlandı. Sayıya ulaşıldıktan sonra halkında katılımıyla halay üzün süre devam etti. Geniş katılımlı halayla, Sivas’ta pekişen birlik ve beraberliğe dikkat çekilmek istendi.