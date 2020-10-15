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Yok artık 'Deve' dedirten manzara! Kamyonete bağlayıp sürüklediler

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Giriş: 15.10.2020 08:53
Güncelleme:15.10.2020 08:57
Son dakika haberi... Bursa'da bir deveyi kamyonetin arkasına bağladılar, trafiği aldırış etmeden yollarına devam ettiler. Devenin eziyet çektiği ve trafiğin durma noktasına geldiği anlar anbean görüntülendi.

Olay, Bursa yakın çevre yolu Samanlı kavşağında meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, boynundan halatla kamyonete bağlanan deve seyir halindeki trafikte metrelerce sürüklendi.

Devenin eziyet çektiği ve trafiğin durma noktasına geldiği anlar anbean görüntülendi. Trafikte bazı sürücüler ise tepkilerini korna çalarak belirtti.

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