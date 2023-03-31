Yoğun kar uyarısı! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı | Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

Bu sene tam anlamı ile kış yaşanmazken mart ayının son günlerinde 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözü gerçek oldu. Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava ve kar yağışı yurdu yeniden etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, yurdun doğusundaki 10 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı.