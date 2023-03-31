31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yoğun kar uyarısı! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı | Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

Yoğun kar uyarısı! Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı | Sarı ve turuncu kodlu alarm verildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2023 11:16
Bu sene tam anlamı ile kış yaşanmazken mart ayının son günlerinde 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözü gerçek oldu. Balkanlardan yurda giriş yapan soğuk hava ve kar yağışı yurdu yeniden etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, yurdun doğusundaki 10 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı.
’’Komutanımın liderliği o günden belliydi’’
''Komutanımın liderliği o günden belliydi''
Yoğun kar uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat
Yoğun kar uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat
Plastik malzeme deposunda yangın
Plastik malzeme deposunda yangın
TEM Otoyolu’nda dehşete düşüren görüntüler!
TEM Otoyolu'nda dehşete düşüren görüntüler!
Cinsel organını keserek öldürmüştü!
Cinsel organını keserek öldürmüştü!
A Haber sunucusu Erkan Tan’ın acı günü
A Haber sunucusu Erkan Tan'ın acı günü
Beylikdüzü’nde silahlı saldırı kamerada
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı kamerada
İzmir’de moloz dağları!
İzmir'de moloz dağları!
Seyir füzesi Atmaca Yunan basınında!
Seyir füzesi "Atmaca" Yunan basınında!
Husumetlilerinin evlerini ateşe verdiler
Husumetlilerinin evlerini ateşe verdiler
Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Hangi bölgelerde kar etkili oluyor?
Hangi bölgelerde kar etkili oluyor?
Daha Fazla Video Göster