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Yoğun kar nedeniyle mahsur kaldılar

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Giriş: 03.02.2023 09:44
Yurdun birçok yerinde etkili olan kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle mahsur kalanlar ekiplerin mücadelesi sonucu kurtarıldı.
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