Yoğun bakıma yatış sıralamasında kimler var? Uzman isim tek tek açıkladı

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma yatanlar arasında hiç aşı olmayanların ilk sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. İsmail Balık, "2'nci sırada tek doz aşı olmuş kişiler; henüz 2'nci aşısını olmamışlar. 3'üncü sırada ise 2'nci aşısını daha yeni olmuş bağışıklığı tam gelişmemiş kişiler. 4'üncü sırada da 2 doz aşı olmuş ve aradan 3 aydan daha fazla zaman geçmiş kişiler yoğun bakıma yatış sırasını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.