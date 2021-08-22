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Yoğun bakıma yatış sıralamasında kimler var? Uzman isim tek tek açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.08.2021 16:40
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma yatanlar arasında hiç aşı olmayanların ilk sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. İsmail Balık, "2'nci sırada tek doz aşı olmuş kişiler; henüz 2'nci aşısını olmamışlar. 3'üncü sırada ise 2'nci aşısını daha yeni olmuş bağışıklığı tam gelişmemiş kişiler. 4'üncü sırada da 2 doz aşı olmuş ve aradan 3 aydan daha fazla zaman geçmiş kişiler yoğun bakıma yatış sırasını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
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