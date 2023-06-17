YKS’nin TYT oturumu tamamlandı

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 milyon 500 bin adayın katıldığı oturum, kimine zor gelirken, kimine ise umduğundan daha da kolay geldi. Sınava geç kalanlar da bir hayli fazlaydı.