27 Temmuz 2022, Çarşamba
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YKS tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
Yükseköğretim Kurumları Sınavının açıklanmasını ardından öğrencilerin iyi bir üniversiteye girebilmek için tercih dönemi başladı. Sıralamalar ve başarı yüzdelerinin detaylarını Eğitim Uzmanı Gazi Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi Hasan Eşici ile aktardık.