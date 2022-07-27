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YKS tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

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Giriş: 27.07.2022 15:50
Yükseköğretim Kurumları Sınavının açıklanmasını ardından öğrencilerin iyi bir üniversiteye girebilmek için tercih dönemi başladı. Sıralamalar ve başarı yüzdelerinin detaylarını Eğitim Uzmanı Gazi Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi Hasan Eşici ile aktardık.
YKS tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
YKS tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
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