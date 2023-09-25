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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

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Giriş: 25.09.2023 10:57
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı.
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