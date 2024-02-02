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YKS başvuruları başladı! Süreç nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 17:41
8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular başladı. Merak edilen detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç ve konuğu Eğitimci Nazik Kösegil aktardı. İşte haberin detayları...
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