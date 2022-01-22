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Yiyecek istemek için yaptığı hareketlerle fenomen olan kedi büyük ilgi görüyor

İHA
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Giriş: 22.01.2022 11:14
Artvin’de bir kedi acıktığı zaman iki ayağı üzerine kalkıp patilerini birleştirerek esnaftan yiyecek istiyor. Kedinin ilgi çeken bu hareketleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Artvin'in Borçka ilçesinde esnafların baktığı kedi, her acıktığında, aynı pide salonuna giderek yaptığı hareketle yiyecek istiyor. Kedinin bu sevimli hareketini görenler cep telefonlarına sarılıyor. Cadde üzerinde restoranda işleten Erol Atasert, yavru iken bulduğu kediye 'Rıfkı' ismini takarak beslemeye başladı. Zamanla restorana alışan kedi, cadde üzerinde dolaşıyor acıktığı zaman ise restorana giderek ilginç bir hareketle yiyecek istiyor.
Arka ayaklarının üzerine kalkarak ön patilerini birleştiren kedi, yaptığı hareketle restorandan yiyeceğini alıyor. Yemeğini yedikten sonra tekrar cadde üzerinde dolaşan kedi acıktığı zaman yeniden restorana giderek aynı hareketi yapıyor.

İş yeri sahibi Erol Atasert, yaptığı açıklamada "Yavru iken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayıramadı. Biz de 'Rıfkı' ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik. Benimde kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu" dedi.
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