24 Nisan 2025, Perşembe
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Yiyecek aramaya inen ayıyı köpekler kovaladı: O anlar kamerada!
Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Musalla Mahallesi’nde dün gece saatlerinde ormanlık alandan yerleşim yerine inen ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aramaya başladı. O sırada ayıyı fark eden sokak köpeklerinin havlayarak tepki vermesi üzerine panikleyen ayı, korkarak bölgeden hızla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.