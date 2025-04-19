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Yitik bir anahtar: Feragat Ahlakı! İnsana kazandırdıkları ve dayanışmanın önemi

Yitik bir anahtar: Feragat Ahlakı! İnsana kazandırdıkları ve dayanışmanın önemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 16:17
Modern yaşam içerisinde gündelik hayat pratikleri mekanikleşerek rutin ve monoton bir hale geliyor. Tüketim ekseninde şekillenen bu modernist yaşamda bireyselleşen insanlar, yabancılaşma ve yalnızlık içinde kalıyor. Hal böyle olunca da sorunlarıyla baş edemeyen bireylerin şiddete başvurduğu görülüyor. Oysaki tüm bu sorunların çözümü için çok önemli bir anahtar var insanlığın elinde. O da Feragat Ahlakı. İşte bu konuyu ele alan Analiz haberimiz…
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Yitik bir anahtar: Feragat Ahlakı! İnsana kazandırdıkları ve dayanışmanın önemi
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