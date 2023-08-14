14 Ağustos 2023, Pazartesi
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Yine TikTok yine hediye vurgunu! Ünlü isimlerinde hesapları da karıştı
Çalınan kredi kartlarıyla TikTok üzerinden yapılan sahtekarlık ilk değil. Daha önce çok sayıda fenomen benzer soruşturma kapsamında ifade vermiş, gözaltına alınanlar, hatta mal varlığına el konulanlar da olmuştu. Jeton çetesine yönelik operasyonda tam 1 milyar 200 milyon liralık para transferi tespit edildi. Üstelik o trafiğe adı karışanlar arasında ünlü isimler de var.