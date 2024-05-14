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Yine öldüren ihmal! İstanbul’da önlem alınmayan gölet 2 kardeşi hayattan kopardı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 14.05.2024 10:03
İstanbul Başakşehir'de serinlemek için gölete giren Mısır uyruklu 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti. Gölette hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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