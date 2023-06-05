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Yine İETT yine kaza! Hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı!

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Giriş: 05.06.2023 09:37
İstanbul’da dün seyir halindeki hafif ticari araç karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki bir kamyonete de çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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