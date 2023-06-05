05 Haziran 2023, Pazartesi
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Yine İETT yine kaza! Hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı!
İstanbul’da dün seyir halindeki hafif ticari araç karşı yönden gelen İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç park halindeki bir kamyonete de çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.