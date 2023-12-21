Yine Ankara yine sokak köpeği saldırı! 13 yaşındaki Muhammed ayağında yaralandı kuduz aşısı oldu

Gün geçmiyor ki bir sokak köpeği saldırısına daha şahit olmayalım. Görüntülerin adresi bir kez daha başkent Ankara. Mamak ilçesinde okula giderken saldırıya uğrayan 13 yaşındaki Muhammed saldırıdan son anda kurtuldu. Mahalleli ise köpeklerin toplatılmasını istiyor.

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