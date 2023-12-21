21 Aralık 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yine Ankara yine sokak köpeği saldırı! 13 yaşındaki Muhammed ayağında yaralandı kuduz aşısı oldu
Gün geçmiyor ki bir sokak köpeği saldırısına daha şahit olmayalım. Görüntülerin adresi bir kez daha başkent Ankara. Mamak ilçesinde okula giderken saldırıya uğrayan 13 yaşındaki Muhammed saldırıdan son anda kurtuldu. Mahalleli ise köpeklerin toplatılmasını istiyor.