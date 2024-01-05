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Yine Ankara, yine köpek saldırısı! 5 köpek işe giden hemşireye saldırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2024 21:05
Son dönemde sık sık köpek saldırılarıyla gündeme gelen Ankara'dan, yine benzer bir haber var. Bu kez bir hemşire sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 5 köpek birden saldırdı genç kadına. Kurtulamayınca bir aracın önüne atladı, sürücüden yardım istedi.
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