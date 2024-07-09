Yine Ankara yine köpek saldırısı! 10 yaşındaki Zeynep dehşeti yaşadı

Ankara'da başıboş sokak köpekleri bu kez, 10 yaşında bir kız çocuğunu ölümün eşiğine getirdi. Zeynep Baytekin, evinin yakınındaki parkta oynarken, 4 köpeğin saldırısına uğradı, dehşeti yaşadı.

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