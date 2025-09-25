25 Eylül 2025, Perşembe

Yılmaz: Türkiye yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır

Giriş: 25.09.2025 20:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Yüzyılı Buluşmaları neticesinde Bahçelievler’de esnaf ziyareti yaptıktan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu STK Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Yılmaz "Cumhurbaşkanımız hep şunun altını çiziyor; Türkiye yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır. Birbirimizle kavga ettiğimiz sürece Türkiye yüzyılını istediğimiz gibi inşa edemeyiz" dedi.
