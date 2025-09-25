Yılmaz: "Türkiye yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Yüzyılı Buluşmaları neticesinde Bahçelievler’de esnaf ziyareti yaptıktan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu STK Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Yılmaz "Cumhurbaşkanımız hep şunun altını çiziyor; Türkiye yüzyılı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır. Birbirimizle kavga ettiğimiz sürece Türkiye yüzyılını istediğimiz gibi inşa edemeyiz" dedi.

