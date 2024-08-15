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Yılların saat tamircisi 50 yıllık bisiklet rutinini senelerdir bozmadı

Yılların saat tamircisi 50 yıllık bisiklet rutinini senelerdir bozmadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 10:46
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat tamirciliği yaparak 50 yıldır geçimini sağlayan ve mesleği sayesinde 3 evladını okutan Selahattin Solhan, ilk işe başladığı günden beri işe bisikletiyle gidip geliyor.
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