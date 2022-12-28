28 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yıllardır izini sürüyordu… Görüntülerken elleri titredi! Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye’den

Yıllardır izini sürüyordu… Görüntülerken elleri titredi! Belgeselleri aratmayan anlar Türkiye’den

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2022 11:38
Tunceli'de yaklaşık 20 yıldır dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş (45), 15 yıldır izini sürdüğü, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan hayvanı doğal ortamında yakından görüntüledi.
Yıllarca izini sürdü! Elleri titreyerek... YILLARCA İZİNİ SÜRDÜ! ELLERİ TİTREYEREK...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yıllarca izini sürdü! Elleri titreyerek...
Yıllarca izini sürdü! Elleri titreyerek...
İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı!
İşten ayrılmayı reddedince dehşeti yaşadı!
Merakı 65 bin lirasını kaybettirdi
Merakı 65 bin lirasını kaybettirdi
9 ilde internet dolandırıcılarına operasyon!
9 ilde internet dolandırıcılarına operasyon!
İnsan köpeği ısırdı!
İnsan köpeği ısırdı!
Ekmek almaya giden çocuk dehşeti yaşadı!
Ekmek almaya giden çocuk dehşeti yaşadı!
ABD’deki kar fırtınası Türkiye’ye geliyor!
ABD’deki kar fırtınası Türkiye’ye geliyor!
Basın Ekspres yolunda akılalmaz görüntüler!
Basın Ekspres yolunda akılalmaz görüntüler!
’Beyin yiyen amip’ can aldı!
'Beyin yiyen amip' can aldı!
KKTC’de ’Asya Kaplan’ paniği
KKTC'de 'Asya Kaplan' paniği
Travma ilgili araştırma!
"Travma" ilgili araştırma!
İstanbul’da sahte içki operasyonu
İstanbul’da sahte içki operasyonu
Daha Fazla Video Göster