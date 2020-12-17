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Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı

İHA
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Giriş: 17.12.2020 15:06
Güncelleme:17.12.2020 15:15
Antalya'nın Alanya ilçesinde 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, 7 yıldır çektiği baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beyninde 4.5 santim büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Yanbaş, sağlığına kavuştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, 7 yıldır çektiği baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beyninde 4.5 santim büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Yanbaş, sağlığına kavuştu.

Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı YILLARDIR BAŞ AĞRISI ÇEKİYORDU! AMELİYATLA BEYNİNDEN ÇIKARILDI
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