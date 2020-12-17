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Yıllardır baş ağrısı çekiyordu! Ameliyatla beyninden çıkarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, 7 yıldır çektiği baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beyninde 4.5 santim büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Yanbaş, sağlığına kavuştu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, 7 yıldır çektiği baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede beyninde 4.5 santim büyüklüğünde tümör olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Yanbaş, sağlığına kavuştu.