Yılın basın fotoğrafı ödülü Sabah Gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım'a

Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinde 2021 yılının kazananları belli oldu. Sabah Gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım, Azerbaycan'da Dağlık Karabağ Savaşı sırasında çektiği fotoğrafla 'yılın basın fotoğrafı' ödülünü kazandı.

Yılın basın fotoğrafı ödülü, 5 bin 188 kare arasından seçildi.

Birinciliğe layık görülen karede Ermenistan'ın Karabağ'da Gence kentine yaptığı füze saldırısında bir yakınının ölüm haberini alan kadının acısı yer alıyor.

Yıldırım ayrıca, Dağlık Karabağ savaşında çektiği fotoğraflarla foto röportaj kategorisinde yılın foto röportajı ikincisi olurken korona sürecinde çektiği yenidoğan bebek fotoğrafıyla da pandemi fotoğrafı ikincisi oldu.

Yıldırım, Azerbaycan'ın Şuşa zaferi sonrası yaşanan sevinç fotoğrafıyla da yurtdışı türkler özel ödülüne layık görüldü.

*Sabah Gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım

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